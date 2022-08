Wizz Air assume diplomati a Napoli, via ai colloqui: quando e come candidarsi

Sarà un mese di agosto ricco non solo di partenze ma anche di colloqui per Wizz Air: la compagnia aerea dà il via a nuove assunzioni con i Recruitment Day che riguarderanno anche la città di Napoli.

Wizz Air, nuove assunzioni anche a Napoli

L’azienda è in cerca di personale, nello specifico assistenti di volo/equipaggio di cabina, per ampliare il team di bordo e per avviare le selezioni ha lanciato un fitto calendario di appuntamenti per le principali città italiane. A Napoli i Recruitment Day si terranno il 12 agosto e il 9 settembre, dalle ore 9:00, presso lo Starhotels Terminus in piazza Garibaldi.

Per partecipare all’evento, e concorrere così alle assunzioni, è obbligatoria l’iscrizione tramite la sezione Careers del sito, selezionando la propria città di interesse. E’ fondamentale presentarsi puntualmente all’evento e portare con sé un curriculum aggiornato.

Chi supererà la selezione dovrà svolgere le seguenti mansioni: concentrarsi sia sugli aspetti di sicurezza che di customer care; svolgere compiti a bordo e a terra; gestire le vendite in volo e il contante; accogliere i passeggeri con un sorriso e aiutarli durante il volo: agire secondo dedizione, inclusività, positività, integrità.

Tra i requisiti richiesti: maggiore età; altezza almeno di 165 cm per le donne e 175 per gli uomini; diploma di scuola superiore; inglese scritto e parlato; conoscenza di un’altra lingua dell’Europa centro-orientale; passaporto valido senza limitazioni (minimo 6 mesi); disponibilità a spostarsi dalla base scelta; assenza di tatuaggi o piercing su parti visibili del corpo. Si offre uno stipendio competitivo oltre ad una formazione completa e gratuita prima di prestare servizio.