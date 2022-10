Kimbo assume nuovo personale a Napoli e dintorni. La società napoletana che produce caffè ha pubblicato sul proprio sito nella sezione Lavora con noi delle offerte di lavoro per le mansioni di Addetto al Confezionamento e Tecnico di Manutenzione. In entrambe le circostanze i profili richiesti sono operatoti con esperienza. La sede di lavoro è Melito di Napoli, Via Appia Km. 22,648.

Kimbo assume nuovo personale: le offerte di lavoro

“Siamo alla ricerca di candidati che abbiano conseguito un diploma tecnico ad indirizzo Industriale o Chimico, con una pregressa esperienza maturata operando su impianti produttivi di confezionamento” – scrive Kimbo.

Le posizioni aperte

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO

La risorsa, attraverso un’attività di affiancamento on the job, avrà il compito di gestire operativamente la linea produttiva, controllandone il corretto funzionamento. Per questa posizione è previsto un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato della durata di 3 mesi, con possibilità di successive proroghe.

TECNICO DI MANUTENZIONE

La risorsa, attraverso un’attività di affiancamento on the job, avrà il compito di effettuare gli interventi di manutenzione tecnica atti a garantire la corretta funzionalità degli impianti, verificandone il corretto ripristino

Per questa posizione è previsto un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato della durata di 3 mesi, con possibilità di successive proroghe.

Come inviare la candidatura

Per inviare la propria candidatura bisogna compilare il form con le proprie informazioni personali e caricando il curriculum vitae. Successivamente sarà l’azienda a contattare i candidati potenzialmente idonei per fissare un colloquio e, qualora ci siano tutte le condizioni giuste, procedere all’assunzione vera e propria.