Maxiconcorso Asmel 2023, si assume in 521 comuni della Campania: il bando completo

Maxi concorso Asmel 2023 in scadenza il 22 marzo 2023: ecco di seguito le informazioni sul bando, lista dei Comuni che assumono, profili richiesti e cosa studiare.

Lo scorso 7 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del maxi concorso Asmel per la formazione delle graduatorie di idonei dalle quali i Comuni italiani posso attingere per assumere nuove risorse da inserire nell’amministrazione pubblica. Le domande devono essere presentate entro il 22 marzo 2023.

Quasi tutte le città della Campania hanno aderito all’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. In Italia quelli che hanno aderito sono 4000. Questi Comuni selezioneranno il proprio personale attraverso le liste compilate secondo le graduatorie risultanti dal concorso in oggetto.

Come funziona il maxi concorso Asmel 2023

Le prove del maxi concorso Asmel 2023 verranno svolte nell’arco di 5 settimane. Gli idonei andranno a formare una graduatoria che sarà valida per 3 anni, da cui le amministrazioni comunali potranno attingere per offrire rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. In caso di rifiuto da parte del candidato chiamato, costui non perde il proprio posto in elenco, ma resta eventualmente contattabile da altri Comuni. I neoassunti potrebbero dovere frequentare corsi professionali o di aggiornamento per lo svolgimento della mansione richiesta.

Concorso Asmel: i profili richiesti

I profili richiesti sono i seguenti

Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista – Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo, Cat. D,

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi, Cat d

Istruttore Turistico – Cat. C,

Istruttore Comunicazione – Cat. C,

Istruttore Contabile – Cat. C,

Messo notificatore – Cat. B,

Collaboratore amministrativo – Cat. B,

Collaboratore tecnico giardiniere – Cat. B,

Collaboratore tecnico elettricista – Cat. B,

Collaboratore tecnico falegname – Cat. B,

Collaboratore tecnico muratore – Cat. B,

Collaboratore tecnico idraulico – Cat. B,

Autista Scuolabus – Cat. B.

I titolo di studio richiesti sono

I titoli di studio

I titoli di studio richiesti nel maxi concorso Asmel 2023 sono: laurea per la categoria D, diploma di scuola secondaria superiore per la categoria C, diploma di scuola dell’obbligo per la categoria B.

Prove e materie d’esame

Il concorso Asmel per enti locali comporta il dovere affrontare una prova scritta costituita da un test di 60 domande, di cui 5 quiz situazionali, 25 domande su materie comuni a tutti i profili e 30 domande su materie specialistiche diverse per ciascun profilo. Le materie comuni a tutti profili sono Diritto pubblico, Diritto amministrativo, diritto degli enti locali, Contratti del Pubblico impiego, Diritto UE, Diritto penale e reati contro la PA, contabilità pubblica, lingua inglese, informatica.

Come fare domanda per il maxi concorso Asmel

La domanda di partecipazione va presentata in via telematica sulla piattaforma www.asmelab.it. Il partecipante deve avere una casella PEC e uno Spid per la registrazione.

Il bando integrale del concorso Asmel 2023