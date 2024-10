Meno di un mese dall’apertura del, il nuovo centro commerciale situato a Torre Annunziata , a pochi passi dagli Scavi di Pompei. Il prossimo 15 novembre il nuovo impero dello shopping aprirà ai battenti giusto in tempo per il “Black Friday”, dove tutti i prodotti saranno scontati. La struttura avrà all’interno circa 200 brand differenti, generando dunque tanta richiesta di lavoratori per riempire i vari negozi e le varie attività che si svolgeranno nel centro commerciale. Per questo motivo è stato aperto il “form” per iscriversi ai colloqui in programma il prossimo 29 e 30 ottobre.