Concorso all’ASL Napoli 3: si ricercano 41 profili a tempo pieno e indeterminato

Offerta di lavoro della Regione Campania per ruoli nell’Asl Napoli 3. L’ente di Palazzo Santa Lucia, con decreto dirigenziale n. 29/2025, ha approvato l’avviso pubblico per l’avviamento numerico a selezione mediante chiamata, destinato a disabili e appartenenti alle categorie protette iscritti negli elenchi del collocamento mirato di Napoli e provincia.

I profili ricercati

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 è alla ricerca di 41 figure professionali da inserire nel proprio organico, a tempo pieno e indeterminato. Questi i posti messi a disposizione:

Operatore Tecnico – Magazziniere: 10 posti

Operatore Tecnico – Autista: 10 posti

Coadiutore Amministrativo: 11 posti

Operatore Tecnico Informatico: 10 posti

Dove consultare il bando

Il decreto e i relativi avvisi sono disponibili sul portale della Regione Campania (www.regione.campania.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di Concorso”, oltre che nella sezione “Lavoro e sviluppo” e presso l’Ufficio del Collocamento Mirato di Napoli.

Modalità e scadenze per la domanda

Le domande, complete di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Cliclavoro Campania. La finestra temporale è molto ristretta: sarà possibile candidarsi dalle ore 9:00 del 22 settembre 2025 alle ore 17:00 del 26 settembre 2025. L’accesso avverrà tramite SPID o CIE. Domande inoltrate con modalità diverse non saranno considerate valide.