Elezioni Europee 2019: i nomi di tutti gli eletti in Campania

Matteo Salvini ha conquistato la Campania, essendo stato il candidato più votato con 108mila preferenze, cedendo la prima posizione solo a Napoli e Salerno al capolista del Pd, Franco Roberti che raccoglie in tutto 92mila voti superando anche Silvio Berlusconi, che ha ottenuto 83mila preferenze.

La Lega diventa il secondo partito in Campania superando, anche se solo dello 0,1%, anche il Pd. Il Pd diventa dunque il terzo partito e Franco Roberti ottiene un risultato lusinghiero in Campania con 92mila preferenze e risulta essere stato il più votato a Napoli con 18mila voti.

Di seguito, riportiamo i dati delle elezioni europee per quanto riguarda i candidati in Campania.

Nel Movimento 5 Stelle, primo partito in Campania con il 33,8%, vengono premiati i due candidati campani uscenti: dietro Maria Chiara Gemma, ci sono la salernitana Isa Adinolfi, che ha ottenuto 30mila voti, e il casertano Piernicola Pedicini con 24mila voti.

I napoletani Luigi Napolitano e Mariano Peluso hanno ottenuto molti voti in Campania e quest’ultimo a Napoli ha superato Gemma (5700 a 5mila), mentre Laura Ferrara ha superato anche se di poco Napolitano (4.071 a 4.047). Peluso e Napolitano hanno però ottenuto pochi voti nella Circoscrizione Meridionale, restando i primi dei non eletti.

Salvini dei 108mila voti ottenuti, 13mila li ha incassati a Napoli e dietro di lui nella Circoscrizione Meridionale vengono eletti due campani: la salernitana Lucia Vuolo con 35mila voti in Campania e il casertano Valentino Grant con 31mila voti in Campania.

Vengono eletti nella Circoscrizione Meridionale due uscenti, Giosi Ferrandino (55mila voti in Campania) e Andrea Cozzolino (37mila in Campania), quest’ultimo nella sua regione è superato da Nicola Caputo con 47mila voti.

Quarta posizione in Campania per Silvio Berlusconi, dove ottiene 83mila preferenze di cui 10mila solo a Napoli. Fratelli d’Italia vede un unico eletto in Campania, la capolista Giorgia Meloni, con 37mila preferenze.