Valeria Ciarambino rappresenterà il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali in Campania. Gli elettori della piattaforma Rousseau hanno scelto la capogruppo pentastellata al Consiglio regionale con una percentuale del 71,9%, superando Marco Ferruzzi (16,3%) e Giovanni Rea (11,8%).

L’annuncio è stato dato in un post sul blog ufficiale del Movimento. “Anche in questa occasione, per tutta la durata delle votazioni – si legge nel post – è stato attivo il nostro servizio di assistenza e supporto live agli utenti sulla pagina Facebook ufficiale ‘Associazione Rousseau’.

Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che, grazie alla piattaforma Rousseau, dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche“. Gli aventi diritto al voto erano i residenti in Campania che fossero iscritti a Rousseau da almeno sei mesi (in totale sono stati 3.347). Di questi 2.406 hanno prevedibilmente preferito la Ciarambino.

Elezioni 2015

“Prevedibilmente”, appunto, perché la portavoce del Movimento alla Regione aveva già sfidato l’attuale Governatore cinque anni fa. Allora, la Ciarambino ottenne solo il 17,52% delle preferenze dei campani a dispetto del 41,15% ottenuto dalla coalizione di Vincenzo de Luca. Anche l’alleanza di centrodestra di Stefano Caldoro staccò la pentastellata con una percentuale del 38,38%.

Costa e la possibilità di un’alleanza con il Centrosinistra

La possibilità di candidare alle Regionali il Ministro Sergio Costa, avanzata timidamente lo scorso febbraio come punto di incontro per una possibile coalizione tra Movimento5Stelle e Partito Democratico, sembra dissolversi completamente. L’intento, appunto, era costruire un potente fronte comune all’avanzata del centro destra.

La sola nota dolente, nonché unica condizione posta dai cinque stelle, era la definitiva uscita di scena di Vincenzo De Luca. Tuttavia, il grande ritorno mediatico che il Presidente ha avuto durante il periodo dell’emergenza Covid, ha stravolto completamente i piani dei due partiti. Non solo. Addirittura, lo stesso Ministro Costa, durante una puntata di Agorà con Serena Bortone, si è complimentato con De Luca per la gestione dell’emergenza.

Il Ministro sul voto Rousseau

Il Ministro, nella giornata di ieri, ha anche pubblicato un tweet sulla scelta del candidato 5Stelle alle Regionali. “Oggi è un giorno importante per il @M5SCampania che sceglie il/la candidato/a presidente. In bocca al lupo a tutti. E’ la mia regione ed è ora che volti pagina, recuperando un gap storico: è arrivato il momento di risolvere i problemi ambientali che si trascinano da decenni”.