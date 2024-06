Autonomia Differenziata, chi l’ha votata: i nomi dei parlamentari che hanno tradito il Sud

La legge sull’Autonomia Differenziata passata nella notte, in fretta e furia, votata anche da parlamentari meridionali al servizio degli interessi della parte ricca dell’Italia, quel Nord che in oltre un secolo e mezzo ha preso tanto raccontando al contrario di essere depredato. Quel Nord dove, dal 2000 al 2017, sono stati dirottati 840 miliardi originariamente destinati al Sud, quel Nord che è riuscito a strappare decine di miliardi di euro di fondi del Recovery Fund che l’Europa aveva concesso all’Italia per far ripartire il Sud.

I parlamentari meridionali che hanno tradito il Sud

La maggioranza formata da Lega (nord), Fratelli d’Italia e Forza Italia ha spinto per approvare la legge, con l’opposizione di quei partiti che oggi si proclamano contro l’Autonomia Differenziata, ma che avevano posto essi stessi le sue basi. Parliamo di buona parte del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, con le dovute eccezioni. L’interesse infatti non è dei singoli partiti, ma di una determinata impostazione del Paese che vuole il Mezzogiorno subalterno al Settentrione.

Una legge approvata senza la preliminare fissazione dei famosi LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che saranno stabiliti attraverso il criterio della spesa storica: in pratica, ad esempio, se un Comune non ha speso un euro per la sanità, l’istruzione, gli asili nido, non riceverà neanche un euro di finanziamenti. Ma tutti sanno che se i Comuni, specialmente al Sud, non spendono è perché non hanno capacità di spesa, non perché non abbiano bisogno. Questo l’Italia padano centrica lo sa più che bene, anzi, ci marcia sopra perché in tal modo il denaro può essere dirottato verso chi già ne ha tanto, ossia le regioni settentrionali.

I nomi dei deputati eletti al Sud che hanno votato l’Autonomia Differenziata

A votare l’Autonomia Differenziata sono stati ovviamente anche numerosi parlamentari del Sud. Di seguito la lista dei deputati redatta con i dati ufficiali della Camera dei Deputati.

– ANTONIOZZI Alfredo, Fratelli d’Italia, nato a Cosenza, eletto in CALABRIA.

– BAGNAI Alberto, Lega, nato a Firenze, eletto in ABRUZZO.

– BELLOMO Davide, Lega, nato ad Ascoli Piceno, eletto in PUGLIA.

– BICCHIELLI Pino, Noi Moderati, nato a Napoli, eletto in CAMPANIA.

– CANNATA Giovanni Luca, Fratelli d’Italia, nato a Siracusa, eletto in SICILIA.

– CARAMANNA Gianluca, Fratelli d’Italia, nato in Germania, eletto in SICILIA.

– CAROPPO Andrea, Forza Italia, nato a Poggiardo (LE), eletto in PUGLIA.

– CARRÀ Anastasio, Lega, nato a Motta Sant’Anastasia (CT), eletto in SICILIA.

– CASTIGLIONE Giuseppe, Forza Italia, nato a Bronte (CT), eletto in SICILIA.

– CERRETO Marco, Fratelli d’Italia, nato a Caserta, eletto in CAMPANIA.

– CIANCITTO Francesco Maria Salvatore, Fratelli d’Italia, nato a Catania, eletto in SICILIA.

– CONGEDO Saverio, Fratelli d’Italia, nato a Lecce, eletto in PUGLIA.

– D’ATTIS Mauro, Forza Italia, nato a Galatina (LE), eletto in PUGLIA.

– DE PALMA Vito, nato a Ginosa (TA), Forza Italia, eletto in PUGLIA.

– DI MATTINA Salvatore Marcello, Lega, nato a Taviano (LE), eletto in PUGLIA.

– FERRANTE Tullio, Forza Italia, nato a San Giorgio a Cremano (NA), eletto in CAMPANIA.

– GIORDANO Antonio, Fratelli d’Italia, nato a Napoli, eletto in SICILIA.

– GIORGIANNI Carmen Letizia, Fratelli d’Italia, nata a Sarteano (SI), eletta in CAMPANIA.

– IAIA Dario, Fratelli d’Italia, nato a Francavilla Fontana (BR), eletto in PUGLIA.

– LANCELLOTTA Elisabetta Christiana, Fratelli d’Italia, nata a Isernia, eletta in MOLISE.

– LA SALANDRA Giandonato, Fratelli d’Italia, nato a Foggia, eletto in PUGLIA.

– LOIZZO Simona, Lega, nata a Cosenza, eletta in CALABRIA.

– LONGI Eliana, Fratelli d’Italia, nata a Catania, eletta in SICILIA.

– MAIORANO Giovanni, Fratelli d’Italia, Manduria (TA), eletto in PUGLIA.

– MATERA Mariangela, Fratelli d’Italia, nata a Andria (BA), eletta in PUGLIA.

– MATTIA Aldo, Fratelli d’Italia, nato a Frosinone, eletto in BASILICATA.

– MESSINA Manlio, Fratelli d’Italia, nato a Catania, eletto in SICILIA.

– PAGANO Nazario, Forza Italia, nato a Napoli, eletto in ABRUZZO.

– PIERRO Attilio, Lega, nato a Maratea (PZ), eletto in CAMPANIA.

– PISANO Calogero, Noi Moderati, nato a Agrigento, eletto in SICILIA.

– ROSCANI Fabio, Fratelli d’Italia, nato a Roma, eletto in ABRUZZO.

– ROTONDI Gianfranco, Fratelli d’Italia, nato a Avellino, eletto in CAMPANIA.

– RUBANO Francesco Maria, Forza Italia, Telese (BN), eletto in CAMPANIA.

– RUSSO Paolo Emilio, Forza Italia, nato a Como, eletto in SICILIA.

– SASSO Rossano, Lega, nato a BARI, eletto in PUGLIA.

– SCHIANO DI VISCONTI Michele, Fratelli d’Italia, nato a Mugnano di Napoli, eletto in CAMPANIA.

– SCHIFONE Marta, Fratelli d’Italia, nata a Napoli, eletta in CAMPANIA.

– SILVESTRI Rachele, Fratelli d’Italia, nata a Ascoli Piceno, eletta in ABRUZZO.

– TESTA Guerino, Fratelli d’Italia, nato a Pescara, eletto in ABRUZZO.

– VARCHI Maria Carolina, Fratelli d’Italia, nata a Palermo, eletta in SICILIA.

– VIETRI Imma, Fratelli d’Italia, nata a Salerno, eletta in CAMPANIA.

– ZINZI Gianpiero, Lega, nato a Caserta, eletto in CAMPANIA.

I nomi dei senatori eletti al Sud che hanno votato l’Autonomia Differenziata

Questi invece i nomi dei Senatori meridionali che l’hanno approvata nella votazione di gennaio 2024.

Basilicata

ROSA Gianni, FdI

ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta, FI

Calabria

MINASI Tilde, Lega

OCCHIUTO Mario, FI

ORSOMARSO Fausto Fdi

RAPANI Ernesto – Fdi

Campania

SILVESTRO Francesco, FI

CANTALAMESSA Gianluca, Lega

COSENZA Giulia, FdI

IANNONE Antonio, FdI

MATERA Domenico, FdI

PETRENGA Giovanna, UDC

RASTRELLI Sergio FDI

Molise

LOTITO Claudio, FI

DELLA PORTA Costanzo, FdI

Puglia

SALVINI Matteo, Lega

SISTO Francesco Paolo, FI

DAMIANI Dario, FI

NOCCO Vita Maria – FI

FALLUCCHI Anna Maria, Fd

ZULLO Ignazio, FdI

MARTI Roberto, Lega

MELCHIORRE Filippo, FdI

Abruzzo

LIRIS Guido Quintino,FdI

SIGISMONDI Etelwardo, FdI

Sardegna

SATTA Giovanni, FdI

ZEDDA Antonella, FdI

PERA Marcello, FDI

Sicilia

BUCALO Carmela, FdI

CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, FI

TERNULLO Daniela FI

GERMANA’ Antonino, Lega

MUSUMECI Nello, FdI

RUSSO Raoul, FdI

SALLEMI Salvatore, FdI

POGLIESE Salvo, FdI