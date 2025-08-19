L’Ucraina acquisterà 100 miliardi di armi USA. Ma pagherà l’Unione Europea (sì, proprio noi)

Il costo della pace in Ucraina è di 100 miliardi di dollari. Il presidente Zelensky ha confermato che “Esiste effettivamente un pacchetto con le nostre proposte del valore di 90 miliardi di dollari” – aggiungendo inoltre che “abbiamo accordi con il presidente Usa che, quando le nostre esportazioni si apriranno, compreranno i droni ucraini”.

Il business delle armi fagocita l’Occidente

Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’acquisto di armi da parte della Ucraina, elemento essenziale dell’accordo di pace vista la necessità di garantire la pace del Paese, sarà finanziato indirettamente dall’Unione Europea con una sovvenzione di 100 miliardi di dollari, i quali si aggiungono ai 160 miliardi già erogati dall’inizio dell’invasione russa e ad un ulteriore fondo da 50 miliardi che estende le sovvenzioni fino al 2027. Si tratta di prestiti a condizioni particolarmente vantaggiose, ma in ogni caso segno inequivocabile che il business della guerra e delle armi è centrale nell’economia di Europa e Stati Uniti. A saperne qualcosa sono anche i palestinesi, vittime dei crimini di guerra di Israele.

I legami tra lobby e politica

La lobby delle armi è particolarmente forte e influente negli Stati Uniti, finanziando direttamente le campagne elettorali degli esponenti della politica americana, tra cui lo stesso Trump. In Europa, invece, molti ex esponenti dei governi, in particolare chi ha avuto ruoli nella difesa, diventano essi stessi lobbisti sfruttando i propri contatti ed i rapporti precedentemente creati.

Ad ogni modo, i tempi tecnici per un accordo di pace sono di circa due settimane. Nel frattempo tuttavia non è stato raggiunto un accordo sul cessate il fuoco. Trump afferma che, se ci fosse, le forze in campo si potrebbero riorganizzare facendo fallire le trattative. I maliziosi potrebbero pensare, invece, che magari in 14 giorni gli eserciti potrebbero dare fondo alle proprie munizioni generando incassi per chi le vende.