Bandecchi, sindaco di Terni candidato in Campania: “Rispettare le donne? Me le tro***”

Stefano Bandecchi è candidato presidente in Campania. Un personaggio relativamente poco noto nella nostra regione, ma che ha fatto sempre discutere tantissimo nelle aree in cui è più conosciuto. Livornese, è sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana, conosciuto per il linguaggio scurrile ed i comportamenti non proprio ascrivibili a chi ricopre cariche pubbliche.

Bandecchi, candidato presidente in Campania, e il pensiero sulle donne

L’ultima l’ha combinata pochi giorni fa, rispondendo ad una donna che lo contestava. La cittadina lo rimproverava per i suoi modi di fare e imputandogli scarso rispetto per le donne, accuse alle quali Bandecchi ha risposto “Le donne me le tro***”.

Nei giorni scorsi, invece, avevamo parlato di lui in merito alle dichiarazioni su Gaza, avendo negato la morte di oltre 20mila bambini palestinesi e sostenuto lo sterminio israeliano. Per la campagna elettorale in Campania invece si era presentato affermando che “intorno a Napoli ci sono alcuni quartieri e alcuni ambienti in cui si vive quasi come a Gaza” per poi concludere “Stefano Bandecchi sa come si fa a far sì che la vostra città, il vostro paese, non sia più paragonabile alla schifezza del mondo“.