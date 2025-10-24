Di Fenza candidato con Forza Italia: fece video e balletto con la De Crescenzo

Pasquale Di Fenza, già protagonista del video realizzato negli uffici del Consiglio regionale con i tiktoker Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano (raggiunto dalla GdF per fatture false ed evasione), figura tra i candidati di Forza Italia per le prossime elezioni. È stato infatti ufficialmente depositato il suo nome nella lista della circoscrizione di Napoli.

Di Fenza è consigliere uscente della maggioranza deluchiana, eletto inizialmente con i Moderati e successivamente passato ad Azione, partito dal quale è stato espulso lo scorso agosto proprio in seguito al caso del video.

Dal caso mediatico al ritorno in campo politico

Non è la prima volta che il consigliere finisce al centro delle cronache: circa un anno fa aveva partecipato a una festa della famiglia Simeoli di Marano, ritenuta dagli inquirenti vicina ai clan. L’episodio suscitò ampio clamore mediatico, riaccendendo i riflettori sul suo operato.

Riguardo la nuova candidatura, Di Fenza ha spiegato: “Ho fatto una chiacchierata con Cirielli. Qualcuno sta provando a ostacolare la mia candidatura. Ci sono stati veti collegati al video dell’8 agosto. Ma alla Camera si prendono a mazzate, ora vogliamo parlare di dignità”. In un primo momento sembrava destinato alla lista Noi Moderati, vicina a Cirielli, ma alla fine l’approdo è avvenuto in Forza Italia, con cui punta a riconfermarsi in Consiglio regionale.