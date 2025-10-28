Regionali, per Fratelli d’Italia c’è Marco Nonno: il candidato con croce celtica e saluto romano

Marco Nonno è candidato nelle liste di Fratelli d’Italia alle regionali in Campania. Il partito di Giorgia Meloni ha dunque tra le sue fila un politico che, in passato, non ha mai nascosto determinate “simpatie”, a partire dal ciondolo con la croce celtica (noto simbolo adottato dalle formazioni di estrema destra e movimenti neofascisti) al saluto romano sfoggiato in diverse occasioni.

Marco Nonno sfoggia il saluto romano

Marco Nonno e la simbologia di estrema destra

Da un tipo come lui non ci si aspettano certamente comportamenti né dichiarazioni banali, ed infatti si è distinto, nelle scorse ore, per un’invettiva contro Fico, definito “imbecille” e “cretino”, aggiungendo però che si tratterebbe di un “attacco politico e non personale”.

“Non possiamo tollerare che a Roma decidano chi debba fare il presidente della Regione Campania portandoci l’imbecille di turno, perché di un imbecille si tratta, uno che non conosce la Pubblica Amministrazione. È un cretino che non ha mai lavorato, un personaggio che non conosce neppure come ci si arriva in Regione Campania. Questo non è un attacco personale, badate, è un attacco politico. Perché se si rispettano le istituzioni, si rispettano anche nel proprio comportamento”. Un’accusa rivolta a Fico poiché, nel 2018, l’ex Presidente della camera aveva assistito all’esecuzione dell’inno nazionale con le mani in tasca.