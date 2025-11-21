Cirielli su Di Fenza e De Crescenzo: “Un onore rivendicare questa amicizia, lo farei anche io”

Adesso la politica strizza l’occhio, senza più nascondersi, ad un certo mondo piuttosto torbido che ha però il vantaggio – il più grande di tutti, per chi cerca consensi – di essere seguitissimo e condizionare le masse.

La politica abbraccia apertamente il mondo torbido

Rita De Crescenzo è senza dubbio una dei migliori, se non proprio la più forte, in questo ambito, riuscendo a influenzare migliaia di followers che la osservano come si fa con la Stella Polare nel tentativo di orientarsi. Viene percepita insomma come un bacino di voti che cammina, una considerazione che molto probabilmente è giusta e fondata. Specialmente nel momento in cui la De Crescenzo promette di farsi vedere nel giorno delle elezioni, come lascia intendere quando afferma di essere pronta ad andare a casa di ognuno per portarli a votare, accompagnandoli con un pulmino.

Un’occasione golosa Pasquale Di Fenza, ora con Forza Italia, dopo essere stato espulso da Azione di Calenda, in seguito al celebre video registrato in Consiglio Regionale con la De Crescenzo e Napolitano di Napolitano Store, che seconda la Guardia di Finanza sarebbe autore di maxi frode ed evasione per diversi milioni di euro.

Cirielli sdogana l’amicizia tra Di Fenza e Rita De Crescenzo

Un mondo che la politica abbraccia in pubblico, senza timori di sorta. Se prima contatti simili erano sapientemente nascosti per non rischiare danni d’immagine, ora vengono messi in piazza per raccogliere voti. D’altra parte conta il voto di ogni singola persona: delle suore e degli scienziati come dei pregiudicati.

In una intervista a concessa a Gianni Simioli di Radio Marte, il candidato Edmondo Cirielli ha dichiarato: “Io penso che siamo un paese civile e democratico dove tutti hanno il diritto a dire quello che pensano, anche i tiktoker. È un’attività come le altre. Anche se ci sono persone più povere, che possono sembrare meno pronte di noi ma forse sono più intelligenti, hanno tutto il diritto di dire quello che vogliono. Non posso influire sulle loro scelte, né di Di Fenza né della signora De Crescenzo. Gli ultimi e le persone che hanno avuto meno opportunità devono esprimersi liberamente. Di Fenza è un ingegnere e ragazzo molto preparato. È un onore che lui rivendichi questa amicizia, lo farei anche io“.