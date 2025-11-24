Piero De Luca già esulta: “Vittoria frutto dei risultati raggiunti in 10 anni”

Piero De Luca già esulta per la vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali in Campania. Sono state scrutinate soltanto una manciata di sezioni, ma l’andamento è ritenuto più che incoraggiante da parte della coalizione progressista che ritiene già conseguito il risultato più importante. D’altra parte quella di Roberto Fico era una vittoria annunciata, visto che i diversi feudi regionali si sono coalizzati. Una modalità che non ha esentato l’ex presidente della Camera dalla critica di aver trovato un compromesso che, una quindicina di anni fa, sembrava fantascienza. Non c’è nulla che non muti, bisogna averlo presente.

Di seguito il commento di Piero De Luca, segretario del PD in Campania nonché figlio del presidente uscente:

“Siamo estremamente soddisfatto del risultato che pare delinearsi in queste regionali in Campania. È innanzitutto il frutto dei risultati messi in campo in questi 10 anni di attenzione ai problemi reali dei cittadini. Lo testimonia anche la bontà del lavoro, della scelta fatta innanzitutto dalla segretaria nazionale del nostro partito di unire la coalizione progressista del centrosinistra accanto al candidato Roberto Fico”.

“È un risultato che ci dà fiducia, che testimonia il lavoro serio, concreto, l’attenzione ai cittadini messa in campo in questi anni e dà il senso del lavoro che dobbiamo continuare a fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni senza cadere in polemiche come quelle che la destra ha provato ad alimentare evitando propaganda e demagogia ma concentrandosi su ciò che interessa veramente ai cittadini. Sanità, lavoro, trasporto pubblico locale, infrastrutture, ambiente”.