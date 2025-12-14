Rosario Andreozzi continua ad accumulare incarichi istituzionali. Dopo essere stato consigliere comunale e consigliere metropolitano, il 60enne napoletano di Scampia è entrato anche in consiglio regionale della Campania con Alleanza Verdi-Sinistra, grazie al voto delle ultime regionali. Una tripla presenza che non intende ridimensionare: il neo eletto ha infatti annunciato di voler mantenere tutti e tre i ruoli, andando in controtendenza rispetto a molti colleghi.

La scelta ha immediatamente acceso il confronto politico. In Campania, diversi esponenti eletti in Regione hanno deciso di lasciare gli incarichi nei consigli comunali per concentrarsi sul nuovo mandato. Andreozzi, invece, rivendica la continuità del lavoro avviato sui territori e difende una linea che, inevitabilmente, solleva interrogativi su carichi di lavoro e cumulo delle indennità.

La linea della continuità e il confronto politico

A spiegare le ragioni della sua decisione è lo stesso Andreozzi, che in un’intervista a La Repubblica ha chiarito: “Non mi dimetto perché abbiamo avviato in città un lavoro importante in questi anni che va completato. Stiamo costruendo l’ecoquartiere a Scampia e c’è bisogno di un’attenzione specifica per rispondere alle esigenze delle 597 famiglie sfollate dopo il crollo nella Vela Celeste di luglio 2024. Senza dimenticare tutte le istanze che ci hanno accompagnato”. Per l’esponente di Avs, lasciare ora uno degli incarichi significherebbe interrompere percorsi amministrativi ancora aperti.

La posizione di Andreozzi non è però condivisa da tutti e ha già alimentato polemiche e ironie, oltre a un confronto diretto con altri esponenti politici. Mentre una parte della maggioranza delle nuove leve regionali ha scelto di concentrarsi su un solo ruolo, Andreozzi difende la sua presenza “a più livelli” come garanzia di rappresentanza e attenzione ai territori. Una scelta che promette di far discutere ancora a lungo.