L’annuncio di De Sica: “Vivrò a Castellammare. Era il sogno di papà”

Christian De Sica ha annunciato che presto andrà ad abitare a Castellammare di Stabia. “Troppo caotica” è diventata la sua Roma, per lui che ha già una casa a Capri e che ha dichiarato: “Vengo a vivere qui, ho scelto Castellammare perché è più tranquilla“.

L’annuncio dell’attore è arrivato alla presentazione del suo ultimo film, “Amici come prima“, con Massimo Boldi e Maurizio Casagrande. Il rapporto tra Christian De Sica e la Campania è noto: l’attore ha sempre nutrito un grande affetto per una terra che storicamente è sempre stata legata alla sua famiglia, soprattutto al padre Vittorio.

Ed è proprio a quest’ultimo, in conferenza stampa, che Christian dedica un pensiero nell’annunciare la scelta della sua nuova dimora: “Non lo dico per ruffianeria, ma Napoli è nel mio DNA, ci sto bene. Però ho scelto Castellammare perché è più tranquilla. Questo è sempre stato il sogno di mio padre, ma non c’è riuscito. Con lui abbiamo trascorso tante vacanze a Napoli, soprattutto quando si ritrovava a girare i film“.

Ricordiamo che Vittorio De Sica, insieme ad altri grandi del cinema, ha diretto a Napoli film capolavoro come “L’oro di Napoli” (1954) e “Filumena Marturano” (1964).