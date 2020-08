Covid ad Ercolano, ordinanza del sindaco: sospesi tutti gli eventi e le visite guidate

Per contrastare la diffusione del coronavirus in Campania, il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche e le visite guidate in programma.

“A seguito dell‘ordinanza di ieri del Comune di Ercolano – spiega Buonajuto – che dispone la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche sul territorio di Ercolano, sono state sospese le visite notturne al Parco Archeologico organizzate nell’ambito dei Venerdì di Ercolano, le serate speciali al Mav e lo spettacolo sul Vesuvio del Pomigliano Jazz Festival. Voglio sentitamente ringraziare il presidente di Scabec, i direttori di Ercolano – Parco Archeologico, MAV Museo Archeologico Virtuale e Pomigliano Jazz per la grande sensibilità mostrata. Si tratta di eventi per cui erano stati venduti da mesi i biglietti e per cui avevano lavorato tante persone. Appena passata questa bufera, sarà bellissimo recuperare ogni singolo evento. Ora, però, la salute prima di tutto“.

“Sono preoccupato, – ha detto in una diretta Facebook – per questo ho sospeso tutte le iniziative che si svolgono sul territorio, tra cui tre eventi per bambini e due concerti – uno di Teresa De Sio”.

La preoccupazione deriva dal sensibile aumento di casi positivi al Covid-19 degli ultimi giorni.

