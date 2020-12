Allagamenti al Covid Center di Ponticelli: “Non è stata la pioggia. Colpa di un water”

Napoli – In seguito alle forti piogge che si sono verificate in città, era circolata voce – riportata da alcuni organi di stampa – secondo cui si sarebbero verificati degli allagamenti all’interno del Covid Center di Ponticelli. L’Asl Napoli 1 ha smentito tale circostanza attraverso una nota.

Infiltrazioni al Covid Center di Ponticelli: la smentita dell’Asl

In merito alle notizie di stampa che parlano di infiltrazioni d’acqua nel Covid Center di Ponticelli è bene evidenziare che il fenomeno ha riguardato solo ed esclusivamente un corridoio adiacente ai locali Tac. Un’infiltrazione di poche gocce causate dall’incredibile quantità di pioggia riversatasi in queste ore su Napoli e su tutta la Campania. L’acqua non ha in alcun modo messo a rischio l’assistenza ai pazienti né ha creato disagi agli stessi. Le immagini circolate in rete e su alcune testate on line, con coperte bagnate sul pavimento, riguardano invece l’ostruzione di un water, causata da un utilizzo improprio dello stesso, nel quale è stata rinvenuta “abbondante” carta assorbente. Un incidente prontamente risolto dall’ufficio tecnico, che si sarebbe potuto evitare con un uso più “attento” del servizio.