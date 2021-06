La campagna vaccinale in Campania è proceduta a gonfie vele fino a quando non c’è stato l’intoppo dovuto alle seconde dosi AstraZeneca e al mix di vaccini. Ora che però la questione si è risolta, i vaccini a vettore virale saranno vietati agli under 60 , l’Asl Napoli 1 ha sviluppato un elaborato sulla campagna vaccinale svolta a Napoli. Categorie d’età, aree e percentuali di adesioni, tutto spiegato nella nota.

“In poco meno di sei mesi, l’enorme sforzo messo in campo dall’ASL Napoli 1 Centro ha consentito di somministrare 741.612 dosi (prime dosi 533.773, seconde dosi 208.839). Un dato importante, con ottimi risultati di copertura in relazione alla popolazione che ha scelto di aderire alla campagna. In modo particolare alle ore 22,00 del 14.06.2021:

-fascia d’età over 80 la somministrazione raggiunta è del 100% deambulanti e dell’80% non deambulanti;

-fascia d’età 70/79 la somministrazione raggiunta è del 100% deambulanti e del 79% non deambulanti;

-fascia d’età 60/69 la somministrazione raggiunta è del 100%;

-fascia d’età 50/59 la somministrazione raggiunta è del 97%;

-fascia d’età 40/49 la somministrazione raggiunta è del 93%;

-fascia d’età 30/39 la somministrazione raggiunta è del 93%;

-fascia d’età 20/29 la somministrazione raggiunta è del 93%;

-fascia d’età 12/19 la somministrazione raggiunta è del 87%”.

E sono significativi anche i dati di somministrazione per alcune categorie previste dal piano vaccinale:

–fragili 100% deambulanti, 48% non deambulanti;

–disabili/vulnerabili98% deambulanti, 75% non deambulanti;

–care-giver/conviventi 100%.

“Ai dati estremamente positivi che riguardano la vaccinazione di quanti volontariamente hanno aderito alla campagna si aggiungono però i dati che mettono in luce come a Napoli solo il 61% dei residenti (popolazione residente al gennaio 2021) abbia scelto di aderire alla campagna vaccinale. Un approfondito studio della copertura vaccinale con prima dose stratificata per classe di età e quartiere di residenza ha evidenziato infatti una sensibile differenza tra quartieri di Napoli, ed è proprio per questo che già dai prossimi giorni il centro vaccinale itinerante dell’ASL Napoli 1 Centro sarà presente nei quartieri nei quali l’adesione risulta sotto il 40% per invitare all’adesione ed effettuare l’immediata somministrazione“.

I quartieri in cui le persone hanno aderito meno alla campagna vaccinale sono quelli più difficoltosi come Barra, San Giovanni a Teduccio, Scampia e quelli della zona Mercato, San Lorenzo e Pendino.