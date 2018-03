Giornate FAI di Primavera: i siti aperti a Napoli e gli orari di visita

Ritornano le Giornate FAI di Primavera, dedicate all’arte e alla cultura. Quest’anno più di mille siti aperti, tra quelli più conosciuti e visitati a quelli aperti solo in questa occasione, a cui i visitatori e i turisti non sono mai stati ammessi. Le giornate FAI si terranno il 24 e il 25 Marzo e i siti interessati saranno non solo castelli, musei e chiese, ma saranno aperti anche luoghi dello sport, dell’artigianato e dell’industria.

Un evento importante e atteso da tutti, che ogni anno richiama più di 10 milioni di turisti in tutta Italia. Un progetto che ha la finalità non solo di far conoscere le meraviglie di cui il nostro Bel Paese è ricco, ma al tempo stesso risvegliare nel cittadino un maggiore senso civico per la tutela di queste bellezze storiche e artistiche spesso deturpate.

Per accedere ai luoghi aperti per le giornate FAI non viene emesso biglietto, ma verrà richiesta solo un’offerta libera e in cambio si riceverà una spilla con il logo della FAI. Non è inoltre necessaria nessuna prenotazione, tranne in alcuni casi ben segnalati sul sito FAI. L’ingresso è libero ed aperto a tutti. Ma chi possiede la tessera FAI ha delle agevolazioni, come corsie preferenziali per l’ingresso ai siti FAI e ingressi con biglietto ridotto a tutti gli eventi organizzati dall’associazione. Per saperne di più su come ottenere la tessera FAI, si troveranno maggiori delucidazioni sul sito FAI.

I siti aperti in Campania sono tanti ed è possibile consultare la guida completa in questo link. Quelli aperti nella zona di Napoli sono:

IL REAL MUSEO MINERALOGICO NELLA BIBLIOTECA DEL COLLEGIO MASSIMO DEI GESUITI: aperto dalle 10:00 alle 17:00

CHIOSTRO SANT’AGOSTINO ALLA ZECCA A PALAZZO ASCARELLI: aperto dalle 10:00-17:30

PALAZZO DELLA BORSA, SEDE CAMERA DI COMMERCIO: aperto dalle 10:00 alle 17:30

PALAZZO REALE: aperto dalle 10:00 alle 17:30

CROCIERA INFERIORE GALLERIA UMBERTO I E SALONE MARGHERITA: aperto sabato dalle 10:00 alle 15:30 e domenica dalle 10:00 alle 17:30

CIRCOLO ARTISTICO POLITECNICO: aperto dalle 10:00 alle 17:30

MEMUS. MUSEO ED ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO DI SAN CARLO: aperto dalle 10:00 alle 17:30

MAUSOLEO DI POSILLIPO: aperto dalle 10:00 alle 17:30

VILLA ROSEBERY E PARCO E PALAZZINA BORBONICA: aperto dalle 10:00 alle 16:00

ACCADEMIA AERONAUTICA: dalle 10:00 alle 16:30

VILLA ROMANA DEI BAGNI DELLA REGINA GIOVANNA: aperto dalle 10:00 – 12:00 e dalle 15:00 – 16:00

BASILICA DI SANT’ANTONIO: aperto sabato dalle 10:00 alle 16:00

IL BASTIONE DI PARSANO E LE ANTICHE MURA URBANE: aperto dalle 10:00 – 13:00 e dalle 16:00 – 18:00

BAIA DI IERANTO: aperto dalle 10:00 alle 18:00

CHIESA DEL SANTISSIMO SALVATORE, NEL BORGO DI SCHIAZZANO: aperto sabato dalle 10:00 – 13:00 – 15:30 – 17:30 e domenica dalle 10:00 alle 13:00

PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA: aperto dalle 10:00 alle 17:30

DOVE: in tutta Italia

QUANDO: Il 24 e il 25 marzo

COME: Non è previsto biglietto d’ingresso ai siti, ma solo un’offerta a piacere.

PERCHE’: Far conoscere le bellezze dell’Italia, permettendo di visitare luoghi mai accessibili al pubblico prima d’ora





Come si vede se una borsa è di qualità o meno?

di Ornella Auzino

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche su facebook, diventa fan della nostra pagina!







Lascia qui il tuo commento!