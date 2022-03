Realizzato il murale della pace.

Una colomba simbolo della pace e gli occhi piangenti di un bambino ucraino, vittima innocente della guerra. Ed una frase: “I frutti della guerra sono avere figli senza padri e padri senza figli“. Santa Maria Capua Vetere dice no alla guerra con l’arte, grazie all’opera di Street Art realizzata dall’ artista locale Claudio Petito con il patrocinio morale Dell amministrazione comunale. Nel Rione IACP su due pareti colorate di speranza si racconta il ripudio netto per le atrocità di questi giorni e si lancia un messaggio di speranza, affinché presto la pace possa governare i pensieri e le azioni di chi oggi imbraccia il fucile provocando dolore e terrore.

LE PAROLE DI CLAUDIO PETITO

Claudio Petito invia un messaggio netto coprendo materialmente i costi che l arte in questo lavoro hanno richiesto. «Voglio ringraziare il sindaco e il consigliere comunale graziano Rosario per la collaborazione e tutti quelli che ci stanno venendo a salutare e incoraggiare. Con arte si può dire no alla guerra ed è un messaggio che può arrivare prima alle persone. Nessun bambino dovrebbe soffrire come in questo murale per una guerra inutile. Come tutte le guerre. Sono contento di averlo realizzato nella mia città, potevo farlo altrove ma lo volevo qui. Ho scelto il Rione IACP perché è periferico, spesso abbandonato dalle istituzioni, lasciato a volte al grigio. Tante persone si sono fermate e apprezzato, volevo dare un po’ di colore qui. Santa Maria Capua Vetere dice no alla guerra».