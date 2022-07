Con questo gran caldo è problema siccità in tutta Italia. Alcune Regioni del Nord hanno iniziato ad eliminare l’acqua dalle fontane e a razionarla. In Campania invece per ora non c’è questa emergenza ma alcuni Comuni dell’area vesuviana rimaranno con i rubinetti al secco per alcuni giorni.

ROTTA UNA CONDOTTA IDRICA, 5 COMUNI CAMPANI RESTANO SENZA ACQUA

A comunicarlo è la Gori che spiega:

“GORI comunica che la Direzione Generale per il ciclo delle acque della Regione Campania per consentire i lavori di riparazione sulla condotta adduttrice San Clemente-Cercola, è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica.

L’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 22:00 di venerdì 8 luglio fino alle ore 22:00 di domenica 10 luglio 2022. Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con AUTOBOTTE. L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà regolarmente a decorrere dalle ore 22:00 di domenica 10 luglio 2022. Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24“.

LE VIE INTERESSATE E LE AUTOBOTTI

Diversi i Comuni interessati, si tratta di quello di Cercola, Sant’Anastasia, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia.

Nel dettaglio ci saranno disagi a Cercola nelle seguenti strade:

Via Censi dell’arco,

Via Collodi,

Via Cupa Travi,

Via Dante Alighieri,

Via della Libertà,

Via Figliola,

Via Giovanni Pascoli,

Via Luca Giordano,

Via Madonnelle,

Via Masseria Rutiglia,

Via Rubinacci,

Via Santa Caterina,

Via Travi,

Via Tufarelli,

Viale Caravaggio,

Viale Cimitero,

Viale dei Pini,

Viale delle Magnolie,

Viale delle Rose,

Viale Donatello,

Viale Gianni Rodari,

Viale Leonardo Da Vinci,

Viale Michelangelo,

Viale Modigliani,

Viale Tiepolo.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con AUTOBOTTE, dalle ore 07:00 del 09 luglio alle ore 22:00 del 10 luglio 2022, presso: Via Modigliani di fronte Scuola Media A. Custra.

A Sant’Anastasia ci saranno disagi in:

Via Archi Augustei

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:

Via Pomigliano di fronte civico 120.

A SAN SEBASTIANO AL VESUVIO è interessato l’intero territorio comunale.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con AUTOBOTTE, dalle ore 07:00 del 09 luglio, alle ore 22:00 del 10 luglio 2022, presso: Piazzetta Palmieri (vicino casa dell’Acqua).

A MASSA DI SOMMA è interessato l’intero territorio comunale.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con AUTOBOTTE, dalle ore 07:00 del 09 luglio, alle ore 22:00 del 10 luglio 2022, presso: Piazza dell’Autonomia.

A POLLENA TROCCHIA è interessato l’intero territorio comunale

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con AUTOBOTTE, dalle ore 07:00 del 09 luglio, alle ore 22:00 del 10 luglio 2022, presso: Via Esperanto (area mercatale).