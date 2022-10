Si cerca la mandragora nella verdura: in 152 cassette sequestrate non ve ne è traccia

Una decina di persone sono rimaste intossicate nel napoletano per aver ingerito accidentalmente mandragora, forse scambiata per spinaci. Immediatamente erano partite le segnalazioni dei sindaci e dall’Asl che invitavano i cittadini a non mangiare verdura sfusa. Alcuni lotti erano stati anche ritirati dal mercato come quello arrivato a Volla.

Si cerca la mandragora in 152 cassette di verdura

Come reso noto dalle agenzie di stampa, nel tardo pomeriggio di ieri si è concluso il lavoro della speciale task force, composta da ispettori e dirigenti Regione Campania e ASL Napoli3 Sud, inviata al CAAN, il centro agroalimentare di Napoli, per esaminare i lotti di spinaci posti sotto sequestro. In una nota il Caan fa sapere di non aver trovato mandragora:

“Sono stati necessari due giorni per scandagliare, foglia per foglia, il contenuto delle 152 cassette di verdura potenzialmente pericolosa. Dall’accurato esame visivo e tattile del contenuto dei bancali ritirati a scopo precauzionale dal mercato, gli esperti non hanno rinvenuto alcuna presenza di mandragora, o di altra verdura non commestibile.

Adesso si attendono gli esiti degli esami di laboratorio che verranno effettuati su alcuni campioni di foglie prelevate dagli ispettori. Se anche in questo caso non dovesse emergere alcuna traccia di erba velenosa, è chiaro che tutta la vicenda – dal grande risalto mediatico – che le otto intossicazioni alimentari hanno innescato, potrebbe dover essere rivalutata dagli inquirenti“.

Le intossicazioni quindi potrebbero essere dovute ad altro. Il presidente CAAN, Carmine Giordano, commenta:

“Siamo fiduciosi che le Autorità giudiziarie e sanitarie andranno fino in fondo per chiarire esattamente come sono andate le cose. Da parte nostra, prosegue la collaborazione a 360 gradi, facendo attenzione a non demonizzare un comparto di importanza strategica per l’economica campana, già messo sotto torchio dagli aumenti indiscriminati di petrolio ed energia“.

Come distinguerla dagli spinaci

In attesa dei nuovi risultati, è sempre bene ricordare alcuni consigli utili su come riconoscere la mandragora dagli spinaci e da altri tipi di verdura.

“Le foglie della mandragora sono ellittiche e spesso coperte da folta peluria bianca. Lo spinacio ha invece una foglia triangolare e meno bollosa, ed inoltre ha un fogliame più lungo che largo. Molto simile alla mandragora è la borragine, con foglie ovali e fiori blu“.