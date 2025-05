Vesuvio, proposta per evitare l’esodo al Nord: il Governo apre al piano Caramiello

Si è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un incontro cruciale tra il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e il deputato Alessandro Caramiello, incentrato sulla proposta di legge avanzata da quest’ultimo per aggiornare il piano di evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio.

Vesuvio, nuova proposta di evacuazione: focus sulle aree interne

L’obiettivo della proposta è ambizioso quanto innovativo: trasformare un’emergenza in una vera opportunità, orientando i cittadini verso le aree interne della Campania e delle regioni limitrofe – invece del Nord Italia – in caso di necessaria evacuazione. L’idea nasce da un censimento del surplus abitativo realizzato dalla Fondazione Convivenza Vesuvio, guidata da Enzo Coronato, che ha ispirato la PDL.

“Sono estremamente soddisfatto dell’incontro che si è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, mi ha invitato per confrontarci in merito ad una mia proposta di legge che mira ad aggiornare il piano di evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio…” – ha dichiarato l’on. Caramiello, sottolineando il sostegno ricevuto anche da numerosi sindaci vesuviani, tra cui quelli di Ercolano, Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Terzigno, Cercola, Ottaviano e Boscoreale.

Il Ministro Musumeci, affiancato dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, ha espresso il suo pieno appoggio alla direzione politica dell’iniziativa, evidenziando però la necessità di una verifica approfondita della fattibilità tecnica. Da qui, l’invito a un nuovo incontro operativo presso il Dipartimento della Protezione Civile, che si terrà a breve, per analizzare ogni aspetto pratico del piano.

“Siamo lieti di questa importante condivisione da parte del Governo, ritenendo che la gestione emergenziale non debba avere colore politico…” – conclude il deputato, ribadendo il proprio impegno per la sicurezza e la resilienza dei territori vesuviani.