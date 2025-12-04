Bacoli, dopo la denuncia del sindaco le ditte rifanno le strade: “Saranno a regola d’arte”

A Bacoli parte ufficialmente la fase di ripristino delle strade danneggiate dai cantieri per la posa della fibra ottica. Dopo settimane di proteste, verifiche tecniche e segnalazioni dei cittadini, il Comune ottiene il primo risultato concreto: le ditte responsabili stanno iniziando a riasfaltare intere carreggiate, come richiesto dall’amministrazione. Il sindaco rivendica la linea dura adottata negli ultimi giorni, compresa la presentazione di denunce a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano.

Bacoli, le ditte della fibra ottica asfaltano le strade

Le opere di sistemazione arrivano dopo la decisione del Comune di sospendere alcuni interventi e imporre controlli serrati su tutti i cantieri. L’obiettivo, ribadisce il primo cittadino, è riportare le strade alle condizioni precedenti ai lavori: niente rattoppi, niente interventi parziali, ma un ripristino completo e “a regola d’arte”. Una battaglia che l’amministrazione promette di continuare, intensificando la vigilanza dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.

Il sindaco Josi: “Le strade devono ritornare in buone condizioni”

“È una prima vittoria! Sono iniziati questa mattina (ieri, 3 dicembre, ndr) i lavori di ripristino delle strade di Bacoli devastate dai cantieri per la posa della fibra. Le ditte che hanno causato i danni dovranno riconsegnarci intere carreggiate riasfaltate a regola d’arte. Tutte, per intero. Lo ripeto nuovamente. A tutela della comunità che ho l’onore di rappresentare, e l’onere di difendere, non faremo sconti. Avevamo strade in buoni condizioni, prima dell’arrivo delle opere per la fibra. E così devono ritornare. Perché non è possibile fare lavori per una città più moderna, sul fronte della connettività, se poi si lasciano strade in condizioni indegne. Piene di buche e di pericoli”.

“Sono iniziate le opere di ripristino. Poche ore dopo le denunce che abbiamo fatto partire contro chi ha creato disagi all’intera popolazione, ed alla città. Bene. Ognuno è chiamato a rispettare i propri doveri. Pugno duro contro chi tratta con superficialità la nostra terra. Auspico un maggiore senso di responsabilità da parte di chi opera sui territori. Ad ogni modo, i controlli dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale di Bacoli saranno ancora più serrati. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta”.