Algida, nascono i gelati Pan di Stelle, Ringo e Gocciole: saranno prodotti a Caivano

Nascono i gelati ispirati ai biscotti più amati da tutti: Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo. Grazie ad una partnership tra Algida e Barilla sono state presentate le novità dell’accordo strategico annunciato nei mesi scorsi, con l’obiettivo di inaugurare “una nuova era del gelato italiano di qualità”, come hanno spiegato ad Ansa.it.

Algida e Barilla, nascono i gelati con i loro biscotti

Il biscotto con le 11 stelline arriva sul mercato con il Cono Pan di Stelle e con il Biscotto Gelato. Nei prossimi mesi arriveranno sul mercato anche Gocciole e Togo. Questi nuovi gelati verranno prodotti in Italia, nello stabilimento Algida di Caivano (Napoli), in uno degli stabilimenti più grandi al mondo e che ogni giorno può produrre oltre 5 milioni di gelati.

Non solo si tratta di uno stabilimento italiano all’avanguardia anche nella sostenibilità con il 100% di energia da fonte green, dove ogni scarto viene riciclato.

“La partnership con Barilla nasce da valori e ambizioni condivisi, cogliendo la grande sfida di trasformare alcuni degli snack e dei biscotti italiani più apprezzati in gelati, capaci di offrire un’esperienza organolettica coerente ma inedita“, ha commentato ad Ansa.it Quirino Cipollone, Vice President e General Manager Unilever Ice Cream Italy.

“Siamo soddisfatti di poter contare su un partner come Algida, che rappresenta l’eccellenza in questo settore, certi che grazie alla sua expertise, i nostri prodotti possano essere fruiti in un diverso formato, ideale per la stagione estiva, mantenendone intatta l’essenza“, ha aggiunto Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco and Pan Di Stelle.