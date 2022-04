Tragedia a Casalnuovo di Napoli dove un bambino di due anni è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto a Casaera e immediatamente sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale tenenza. Il piccolo sembrerebbe essere stato travolto dal trattore su cui stava lavorando il padre.

CASALNUOVO, MORTO BIMBO TRAVOLTO DAL TRATTORE

A renderlo noto sono le agenzie di stampa che spiegano come:

“Da una prima sommaria ricostruzione pare che il bambino sia rimasto incastrato in una fresa meccanica del trattore sul quale il padre 36enne stava effettuando dei lavori in un fondo agricolo adiacente la propria abitazione. Il bimbo è deceduto sul colpo“.

Il corpo del piccolo è stato sequestrato ed è stato portato al II policlinico di Napoli per l’autopsia richiesta dall’autorità giudiziaria che accerterà le cause del decesso. Un dolore che ha scosso la comunità come postato sui social dal sindaco di Casalnuovo di Napoli, Massimo Pelliccia:

“Siamo sopraffatti dal dolore, insieme a tutta la comunità di Casarea, per la morte di un piccolo di appena tre anni, a seguito di un incidente. Una tragedia immane che ci lascia nello sconforto più totale. Che la terra ti sia lieve piccolo angelo. Preghiamo per lui e la sua famiglia!“.

IL PRECEDENTE

Soltanto pochi giorni fa un altro lutto aveva scosso la Campania. A perdere la vita, investito dal nonno che stava facendo retromarcia e che non si è accorto di nulla, era stato un bambino di tre anni di Cava de’ Tirreni.