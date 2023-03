Omicidio all’ora di cena, 26enne crivellato di colpi: Antonio ucciso come un boss

Omicidio a Sant’Antimo. Ieri sera Antonio Bortone, un giovane di 26 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso a Sant’Antimo in provincia di Napoli. A riportare la notizia è Ansa.it.

Omicidio a Sant’Antimo: morto 26enne

Il ragazzo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola ed è morto sul posto dove è avvenuto l’agguato, in via Solimena, nonostante l’intervento dei medici del 118. Sul luogo dell’omicidio, avvenuto all’ora di cena, sono giunti i Carabinieri della compagnia di Giugliano.

Poco dopo all’ospedale di Aversa, nel Casertano, è giunto un 29enne già noto alle forze dell’ordine con ferite d’arma da fuoco. I Carabinieri non escludono sia collegato all’omicidio di Antonio Bortone. L’uomo però non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’omicidio portano verso la matrice di un’esecuzione di camorra.

Agguato di camorra a Pianura

Pochi giorni fa un altro agguato di camorra si è consumato in pieno giorno a Napoli, quartiere Pianura, dove un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco intorno alle 8:30, all’angolo tra via Pallucci e via Torricelli.

A perdere la vita è stato Antonio Esposito, un 49enne già noto alle forze dell’ordine, freddato con diversi colpi di pistola mentre stava entrando nella sua auto, collocata davanti alla chiesa evangelica. Il tutto in una strada frequentata dai ragazzi che proprio in quella fascia oraria si recano a scuola.