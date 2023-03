Agguato a Napoli: ucciso davanti alla chiesa, tra gli studenti che vanno a scuola

Un altro agguato si è consumato in pieno giorno a Napoli, quartiere Pianura, dove un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco intorno alle 8:30, all’angolo tra via Pallucci e via Torricelli. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Agguato a Pianura: un uomo è stato ucciso

A perdere la vita è stato Antonio Esposito, un 49enne già noto alle forze dell’ordine, freddato con diversi colpi di pistola mentre stava entrando nella sua auto, collocata davanti alla chiesa evangelica. Il tutto in una strada frequentata dai ragazzi che proprio in quella fascia oraria si recano a scuola.

Il colpo ha scatenato l’indignazione dei cittadini che temono per la propria incolumità e quella dei loro figli. Stando a quanto reso noto, pare che la vittima fosse legata al clan egemone di Soccavo. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda e risalire ai responsabili.

Meno di 24 ore fa, ancora a Napoli, si è verificato l’ultimo omicidio: a Ponticelli, poco prima delle 17 di ieri, un uomo è stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in sosta nella sua auto. Si tratta del 59enne Pasquale Manna, originario di Casalnuovo.

Lo scorso 7 febbraio un altro omicidio ha scosso la comunità di Ponticelli e si è svolto con simili dinamiche. Il colpo aveva causato la morte di Federico Vanacore, un 33enne con precedenti, freddato mentre era a bordo della sua auto.