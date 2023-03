ULTIM’ORA. Agguato a Napoli, ucciso un uomo: era fermo nella sua auto

Un altro agguato si è consumato poco prima delle 17: 00 di oggi a Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli: a perdere la vita un uomo che si trovava all’interno della sua auto. A renderlo noto è l’Ansa.

Agguato a Ponticelli: ucciso un uomo

L’uomo era in sosta nella sua auto, in via Ravioncello, quando sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco. La mossa dei sicari non avrebbe lasciato scampo alla vittima, morta sul colpo, nonostante l’intervento dei sanitari.

Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso, fondamentali per ricostruire la dinamica della vicenda e risalire ai possibili responsabili. Al momento la vittima non è stata ancora identificata, ma pare che si tratti di un uomo di circa 40 anni. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude la pista camorristica.

Si tratta dell’ennesimo agguato consumato in pieno giorno, il secondo in poche settimane. Soltanto lo scorso 7 febbraio, infatti, un altro omicidio ha scosso la comunità di Ponticelli e si è svolto con simili dinamiche. Il colpo aveva causato la morte di Federico Vanacore, un 33enne già noto alle forze dell’ordine, freddato mentre era a bordo della sua auto.

In quel caso due sono state le piste battute dai carabinieri: la prima porterebbe alla sua presunta attività criminale, l’altra porterebbe invece alla faida tra i De Micco e i De Luca Bossa ai quali Vanacore era legato da vincoli di parentela.