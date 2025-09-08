Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Sassi contro un’auto da un cavalcavia a Caivano: a bordo anche una bimba di 3 mesi

Set 08, 2025 - Giuseppe Mennella

Un cavalcavia alle porte di Caivano

Torna l’incubo dei sassi lanciati dai cavalcavia: a denunciare l’ultimo episodio un uomo che ha rischiato grosso con la bimba di tre mesi in auto.

Sassi dal cavalcavia, torna l’incubo a Caivano

È notte fonda sulla rampa della Statale sannitica, al confine con il Parco Verde di Caivano. Ritorno tranquillo dopo il cinema, l’abitudine di una famiglia che si tramanda.

E invece, in un attimo, la routine diventa pericolo mortale: grosse pietre piovono sull’auto, proprio mentre a bordo ci sono il conducente, la moglie e la loro bimba di tre mesi.

Una follia inaspettata che non si discosta troppo dal tentato omicidio. L’automobilista, ancora scosso, racconta: “Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata enorme”.

Ha messo al sicuro la famiglia, poi la denuncia

Non si è fermato a documentare la scena, perché proteggere la propria famiglia viene prima di tutto: eppure, ha avuto il coraggio di denunciare l’episodio alle forze dell’ordine di Caivano e Castello di Cisterna oltre che al deputato Francesco Emilio Borrelli per chiedere di accendere i riflettori su questa pericolosa vicenda.

A riportare i fatti è stata poi l’ANSA, a cui l’onorevole Borrelli ha anche affidato il proprio pensiero-denuncia: non è una “bravata” passeggera, ma un gesto criminale che può trasformarsi in tragedia.

L’On. Borrelli: “Decine di denunce in Campania: più sorveglianza e telecamere”

“È un fatto gravissimo che poteva trasformarsi in tragedia – dichiara appunto Borrelli – Parliamo di un’aggressione gratuita e criminale, con il rischio di spezzare vite innocenti. In questo caso c’era una neonata a bordo“.

Da tempo denunciamo le sassaiole dai cavalcavia e gli episodi simili che avvengono in diverse aree – tra cui la SS268 dove si contano decine di segnalazioni – ma evidentemente il problema persiste. È necessario un presidio costante delle forze dell’ordine e l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei punti più critici. Chiediamo alle istituzioni locali e nazionali di intervenire con decisione: non possiamo accettare che famiglie intere rischino la vita per colpa di bande di incoscienti.”

Negli anni ’90 scoppiò il “terrore dei cavalcavia”

Questo gesto criminale, troppo spesso derubricato a “bravata”, purtroppo non è una novità: già negli anni ’90 episodi simili insanguinarono le cronache italiane, con sassi e oggetti lanciati dai cavalcavia che causarono morti e feriti in diverse regioni, dalla Campania alla Lombardia.

Una piaga che generò una vera e propria psicosi collettiva: automobilisti terrorizzati a passare sotto i viadotti, famiglie spezzate per sempre, e una scia di sangue che avrebbe dovuto insegnare quanto fosse indispensabile la prevenzione. A trent’anni di distanza, siamo ancora a raccontare storie di incoscienza e inciviltà.

Tag
CavalcaviaFrancesco Emilio BorrelliSassaiola
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano