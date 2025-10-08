Ad Acerra prende forma il nuovo stabilimento di Le Delizie del Sud, realizzato grazie a un finanziamento Futuro Sostenibile Plus da 8,1 milioni di euro erogato da UniCredit. L’investimento complessivo, pari a 20 milioni, rientra nella strategia di rilancio del Mezzogiorno promossa attraverso le Zone Economiche Speciali, pensate per attrarre capitali e potenziare la competitività delle imprese locali.

Riqualificazione e sostenibilità ambientale

Il progetto prevede la riqualificazione di un’ex area industriale automotive e la realizzazione di un hub logistico di 28 mila mq, con 2 mila mq di uffici all’interno di una superficie complessiva di 50 mila mq acquisita nel 2023. Il nuovo polo sarà costruito secondo i più avanzati criteri di sostenibilità ambientale e consentirà all’azienda di potenziare capacità di stoccaggio e distribuzione, migliorando rapidità ed efficienza verso clienti nazionali e internazionali.

A confermare l’impegno green, è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico da 1 megawatt, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e aree verdi dedicate alla biodiversità. Le nuove soluzioni renderanno lo stabilimento energeticamente autosufficiente, in linea con i più rigorosi criteri ESG.

Una storia di crescita e radici campane

Fondata nel 1998 da Carolina Custini e Salvatore Bagnati, Le Delizie del Sud è oggi un punto di riferimento nella distribuzione all’ingrosso di generi alimentari e beni di largo consumo. Con oltre 500 rapporti commerciali con marchi come Barilla e Ferrero, l’azienda serve grossisti, supermercati e dettaglianti in Campania e Lazio, ed è oggi proiettata verso nuovi mercati italiani e internazionali, dagli USA all’Asia.