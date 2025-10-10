Arzano, cavallo trascinato da un’auto sull’asfalto e poi abbandonato: fermato un ex consigliere comunale

Un cavallo trascinato sull’asfalto dopo essere caduto: l’animale ferito è stato poi abbandonato legato ad un palo.

Cavallo trascinato per terra e ferito, fermato un ex consigliere ad Arzano

È stato un atto di pura crudeltà quello di cui è rimasto vittima Rocky, un cavallo trascinato sull’asfalto da un’auto dopo essere caduto mentre era legato con una corda. La scena, ripresa in alcuni filmati circolati in rete e diffusi dal deputato Francesco Emilio Borrelli ha indignato un’intera comunità e riacceso il dibattito sul maltrattamento animale.

Secondo la ricostruzione diffusa dall’on. Borrelli, il cavallo era trainato insieme a un altro esemplare quando, sfinito, sarebbe caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

Invece di soccorrerlo, il conducente sarebbe sceso dall’auto, lo avrebbe legato a un palo della pubblica illuminazione e si è allontanato, portando via l’altro cavallo insieme a un complice.

Rocky salvato dalla Polizia Locale: era ferito e terrorizzato

Poco dopo, gli agenti della Polizia Locale di Arzano, guidati dal colonnello Biagio Chiariello, sono intervenuti sul posto trovando Rocky ancora a terra, visibilmente ferito e terrorizzato.

Gli operatori hanno subito allertato i veterinari e avviato le ricerche dei responsabili. In poche ore, grazie alle immagini raccolte e alle indagini, sono riusciti a identificarli: tra loro, un ex consigliere comunale di Arzano, già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti.

I due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per maltrattamento e abbandono di animali. L’altro cavallo, rintracciato in seguito in buone condizioni, è stato anch’esso posto sotto controllo sanitario. Rocky, invece, resta sotto sequestro ma fuori pericolo.

Plauso delle associazioni animaliste, Borrelli: “Inasprire le condanne per maltrattamenti agli animali”

L’intervento della Polizia Locale ha ricevuto plauso da associazioni animaliste e cittadini. Il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) ha commentato con parole dure: “Ottimo intervento della polizia locale. Questi sono mostri e come tali vanno trattati con condanne durissime. Chiediamo pene severe nei confronti dei responsabili di tali gesti.”

Un episodio che riporta alla luce una ferita mai rimarginata: quella del rispetto negato agli animali, ancora troppo spesso considerati oggetti e non esseri viventi.