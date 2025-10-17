Spacciatore a 14 anni nel Napoletano, aveva 40 dosi di cocaina con sé: “Non saprei fare altro”

Appena 14 anni e già spacciatore di droga: succede a Castello di Cisterna, nel Napoletano, dove a scioccare più del fatto di cronaca è la risposta che il giovanissimo avrebbe dato ai militari: “Non saprei fare altro”.

Droga, spacciatore a 14 anni, aveva 40 dosi di coca

Nel quartiere di edilizia popolare noto come “Legge 219” a Castello di Cisterna, i carabinieri della compagnia locale hanno arrestato un ragazzino di appena 14 anni, sorpreso con 40 dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

L’operazione è scattata durante un controllo strada per strada: i militari hanno notato un giovane dal passo incerto e dall’atteggiamento agitato, che alla vista della gazzella ha cercato di defilarsi.

I dettagli dell’operazione sono stati riportati da Ansa.it: fermato e perquisito, il giovanissimo sarebbe stato trovato in possesso dello stupefacente e di 470 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Scioccante la risposta del ragazzo: “Non saprei fare altro”

Interrogato dai militari dell’Arma, il ragazzino avrebbe dato una risposta che rappresenta il vero elemento di sconcerto della vicenda che – altrimenti – si limiterebbe ad un purtroppo consueto episodio di cronaca: “Non saprei fare altro”, esprimendo una condizione di marginalità da cui pare non intravedere vie d’uscita.

Subito dopo il fermo, è stata disposta la sua condizione di arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il minore è stato trasferito al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’episodio richiama l’emergenza del coinvolgimento infantile nelle reti criminali. Comunità degradate, scarse opportunità, mancanza di controlli sociali sono elementi che, mescolati, alimentano fenomeni come questo.

La risposta sconcertante non è un caso isolato: pochi giorni fa a Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli, un 22enne è stato fermato dai Carabinieri mentre era intento a consegnare un piccolo quantitativo di droga. “Ho perso il lavoro, lo faccio per racimolare qualche soldo”, avrebbe detto ai militari per giustificarsi. Nella zona vesuviana, si è trattato del quarto arresto in pochi giorni di un incensurato per motivi legati allo spaccio.