Siti più visitati nel 2021, tutti pazzi per Pompei e Reggia di Caserta: la classifica

Una domenica al museo da record, tantissimi sono stati gli italiani che ieri hanno scelto di trascorrere la giornata nei siti museali statali.

Il primo weekend di ingressi gratuiti, iniziativa da poco riattivata dal Ministero della Cultura, ha visto a Napoli e dintorni un’enorme affluenza di visitatori. La Reggia di Caserta ha registrato il sold out già venerdì 1 aprile.

“Sold out da venerdì con circa 5.000 biglietti ritirati online. – scrivono sulla pagina facebook ufficiale del sito borbonico – Quasi 4.700 i visitatori effettivi che ieri hanno scelto la Reggia di Caserta per la prima domenica del mese gratuita. Una giornata immersi nella meraviglia del Complesso vanvitelliano!

Il contingentamento del numero dei ticket e la gestione dei flussi ci hanno consentito di offrire un’esperienza di visita sicura e serena. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno lavorato in questi giorni per accogliere il nostro pubblico! Un lavoro di squadra che ci rende orgogliosi!”“

Il Giornale dell’Arte, ha stilato una classifica relativa al 2021, sui visitatori di musei ed esposizioni in Italia e nel mondo e dei siti più visitati. Nello scorso anno c’è stato un balzo in avanti delle Gallerie degli Uffizi, il sito più visitato nel 2021. Più del Colosseo (che con 1.633.436 ingressi è al secondo posto), del Parco archeologico di Pompei (1.037.766) e dei Musei Vaticani (1.612.530).

La classifica dei siti più visitati nel 2021

1) Gallerie degli Uffizi, 1.721.637 (nel 2020 al secondo posto con 1.206.175) 2) Parco Archeologico del Colosseo, 1.633.436 (nel 2020 al primo posto con 1.085.695) 3) Parco Archeologico di Pompei, 1.037.766 (nel 2020 al terzo posto con 603.422) 4) Galleria dell’Accademia, 446.320 (nel 2020 al quinto posto con 319.451) 5) Reggia di Caserta, 346.468 (nel 2020 al sesto posto con 296.577) Musei Mondo 1) Louvre, 2.825.000 2) Museo di Stato di San Pietroburgo, 2.260.231 3) Multimedia Art Museum Mosca, 2.242.405 20) Galleria delle Statue e delle Pitture (Gli Uffizi), 969.695 Mostre Italia 1) Uffizi, Giuseppe Penone, Alberi in versi (6/7/21-3/10/21), 435.283 2) Uffizi, L’ultimo sigillo. Le stimmate di San Francesco a La Verna dalle collezioni delle Gallerie degli Uffizi (2/10/21-6/1/22), 404.843 3) Palazzo Pitti, Leone X torna a Firenze (3/12/20-6/1/22), 256.305 4) Palazzo Reale Milano, Monet. Opere dal museo Marmottan di Parigi (18/9/21-31/1/22), 203.721 5) Uffizi, Lo Sfregio. Bernini – Sagaria (2/11/21-19/12/21), 191.410 Mostre Mondo 1) National Gallery of Victoria (Melbourne), Ngv Triennial 2020 (19/12/20-18/4/21), 548.257 2) Moma (New York), Automania (4/7/21-2/1/22), 475.279 3) Uffizi, Giuseppe Penone, Alberi in versi (6/7/21-3/10/21), 435.283 4) Uffizi, L’ultimo sigillo. Le stimmate di San Francesco a La Verna dalle collezioni delle Gallerie degli Uffizi (2/10/21-6/1/22), 404.843 *12) Palazzo Pitti, Leone X torna a Firenze (3/12/20-6/1/22), 256.305 *22) Uffizi, Lo Sfregio. Bernini – Sagaria (2/11/21-19/12/21), 191.410

Il sindaco di Caserta: “Reggia tra i 5 luoghi più visitati d’Italia“

“La Reggia di Caserta con 346.468 ingressi nel 2021 è tra i 5 luoghi più visitati d’Italia. – scrive il sindaco Carlo Marino – Un balzo in avanti, che avanza di un posto visto che nel 2020 era stata al sesto posto con 296.577 ingressi. Ci sono stati 50 mila visitatori in più e questo è sicuramente un messaggio importante di speranza anche per il futuro. Abbiamo lavorato con costanza per rendere la città più attrattiva e questi sono i risultati, ovviamente sappiamo che abbiamo ancora tanto da fare per migliorare.

Questo, è quello che emerge dalla classifica stilata dal Giornale dell’Arte, relativa al 2021, sui visitatori di musei ed esposizioni in Italia e nel mondo. #Caserta è fiera della sua Reggia e di essere motivo d’attrazione“.