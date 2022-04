Colpo al clan dei Casalesi, affari anche nelle gare del centro aerospaziale: 11 arresti

Colpo al clan dei Casalesi: 11 arresti. Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli, si comunica quanto segue.

Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, a carico di undici persone, tutte ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di corruzione e turbata libertà degli incanti, aggravati dalla finalità di agevolare il clan dei casalesi.

11 arresti nel clan dei Casalesi

Uno degli indagati destinatario della misura cautelare è stato altresì ritenuto dal GIP gravemente indiziato di partecipazione al clan dei casalesi, con il ruolo di imprenditore colluso col sodalizio camorristico. Il titolo cautelare riporta i gravi indizi di colpevolezza a carico dei destinatari acquisiti sulla scorta degli elementi di fatto raccolti durante le indagini preliminari, svolte prevalentemente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, l’acquisizione di documenti e con l’esecuzione di servizi di osservazione ad opera di ufficiali di polizia giudiziaria.

Le condotte ascritte nella rubrica provvisoria ai destinatari delle misure cautelari, in particolare, attengono alla turbativa di gare di appalto indette dal C.I.R.A. (Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali), società consortile per azioni a maggioranza pubblica, con sede in Capua (CE), organismo di ricerca di rilievo internazionale, operante nel settore aeronautico e aerospaziale.

I gravi indizi di colpevolezza ricostruiti nel titolo cautelare, poi, riguardano condotte di corruzione di taluni funzionari della predetta società ad opera degli imprenditori interessati alla aggiudicazione delle gare oggetto di turbativa.

Nomi degli arrestati

1. O S, cl. 1957;

2. L O F, cl. 78;

arresti domiciliari:

3. F A, cl. 1945;

4. R C, cl. 1970;

5. F V, cl. 1962;

obbligo di dimora nel comune di residenza:

6. O A, cl. 1982;

7. P F, cl. 1969;

8. G A; cl. 1963;

interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa:

9. O S, cl. 1984;

10. C F, cl. 1990;

11. D P F, cl, 1970