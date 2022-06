Paura nel palazzo in ristrutturazione, incendio avvolge le case: residenti scappano sulle impalcature

Momenti di paura stamattina a San Prisco, piccolo paese del Casertano. Un incendio ha avvolto un palazzo in ristrutturazione e i residenti sono scappati sulle impalcature, pensando di trovare riparo. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che ha fatto evacuare lo stabile mettendo al sicuro le persone.

San Prisco, incendio nel palazzo in ristrutturazione

Questa mattina verso le ore 11:30 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti in via Giordano Bruno, nel comune di San Prisco, per un principio di incendio sviluppatosi all’interno di un fabbricato soggetto a ristrutturazione.

Sul posto sono immediatamente giunte due squadre, una proveniente dalla sede Centrale del Comando ed una proveniente dal distaccamento di Marcianise che, a causa del fumo nero e denso propagatosi in tutti gli appartamenti, hanno evacuato lo stabile e messo in sicurezza l’intera zona.

Sul posto è intervenuta anche un’autoscala proveniente sempre dalla sede centrale, per il recupero delle persone (tra cui due anziani di 80 anni) che, in preda al panico, erano scappate sull’impalcatura esterna, rimanendo bloccate sulla stessa. Inoltre è stato necessario l’intervento anche di due ambulanze, una proveniente da Caserta e una proveniente da Maddaloni per il supporto medico alle persone rimaste intossicate dall’incendio. In corso le indagini per stabilire le cause che hanno portato al principio di incendio.