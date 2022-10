Ad Aversa, nel casertano, uno studente ha picchiato una compagna di classe sotto gli occhi degli altri alunni. La ragazza è finita a terra e ha anche sbattuto la testa contro il muro. Un ennesimo episodio di violenza e di bullismo in una scuola campana che è stato filmato ed è finito in rete.

Aversa, rissa in classe: picchia e scaraventa a terra una compagna

Il video infatti ha fatto il giro dei social ed è stato condiviso dal neo deputato Francesco Emilio Borrelli che ha ripostato la segnalazione sul suo profilo e ha scritto:

“Uno studente ha scaraventato a terra una ragazza e poi l’ha schiaffeggiata. Un atto vergognoso di bullismo e violenza che va condannato, consigliere. Sarebbe accaduto in una scuola di Aversa. Abbiamo segnalato l’episodio“.

Ancora da capire cosa ha scatenato la folle reazione dello studente. Secondo ‘Il Mattino‘, il litigio sarebbe nato per un posto di banco. La ragazza avrebbe buttato a terra degli oggetti dal banco del ragazzo e si sarebbe seduto al suo posto. Questo avrebbe fatto scattare il giovane che l’ha prima picchiata e poi buttata a terra. Tutto, come mostra il video, è avvenuto all’interno di una classe con i compagni che hanno ripreso l’accaduto con il telefonino e hanno incitato il giovane a continuare. Solo il pronto intervento di un’insegnante ha evitato il peggio, separando i due.

A Melito studente accoltellato in classe

La scuola dovrebbe proteggere ed educare eppure si moltiplicano gli episodi di violenza tra le sue mura. Basti pensare al dicente trovato morto in una scuola a Melito. A fine maggio un altro studente di quella scuola era stato accoltellato in classe da un suo coetaneo. L’aggressore aveva appena 12 anni. I fendenti hanno colpito al fianco il giovane che è stato trasportato in Ospedale per le ferite riportate.