Tragedia a Maddaloni, nel Casertano, dove nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 14:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Cesa.

Trattore si ribalta, muore uomo a Maddaloni

Hanno cercato di soccorrere una persona che era rimasta vittima di un’incidente mentre lavorava in un campo agricolo. Purtroppo, giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco venivano avvisati dal personale del 118, accorso sul posto con un’autoambulanza, che l’uomo di circa 70 anni coinvolto nell’incidente era deceduto.

Morto a causa dello schiacciamento avvenuto dopo il ribaltamento del proprio trattore. Pertanto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare la salma, su disposizione del magistrato competente, per affidarla alla ditta funebre intervenuta sul posto per il prelievo.

Antonio 25 anni, muore schiacciato da un trattore

Solo pochi mesi fa un incidente simile avvenne nella frazione Acquarola di Mercato San Severino, nel Salernitano. Un giovane di 25 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da un trattore sul quale stava lavorando.

Il giovane, che stava raccogliendo della legna, è precipitato in un fosso mentre percorreva un sentiero sterrato a bordo del mezzo che si è ribaltato finendogli addosso. A lanciare l’allarme è stato il fratello che si trovava con lui nel bosco. Inutili i soccorsi, per Antonio non c’è stato nulla da fare. Sul posto, anche i militari dell’Arma della Compagnia di Mercato San Severino che hanno avviato gli accertamenti del caso anche se la dinamica dell’incidente sembra chiara. L’uomo lascia una compagna e una bimba piccola.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. In primis il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, che scrisse un post in cui ricordava su Facebook il giovane Antonio.

Un ennesimo incidente sul posto di lavoro che ha ucciso Antonio e il 70enne e che ha visto in Campania negli ultimi mesi aumentare esponenzialmente i decessi.