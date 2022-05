Un giovane di 25 anni ha perso la vita ieri rimanendo schiacciato da un trattore sul quale stava lavorando. Un ennesimo incidente sul posto di lavoro che ha ucciso Antonio e che ha visto in Campania negli ultimi mesi aumentare esponenzialmente i decessi. L’incidente è avvenuto alla frazione Acquarola di Mercato San Severino, nel salernitano.

MERCATO SAN SEVERINO, 25ENNE MUORE SCHIACCIATO DA TRATTORE

Il giovane, che stava raccogliendo della legna, è precipitato in un fosso mentre percorreva un sentiero sterrato a bordo del mezzo che si è ribaltato finendogli addosso. A lanciare l’allarme è stato il fratello che si trovava con lui nel bosco. Inutili i soccorsi, per Antonio non c’è stato nulla da fare. Sul posto, anche i militari dell’Arma della Compagnia di Mercato San Severino che hanno avviato gli accertamenti del caso anche se la dinamica dell’incidente sembra chiara. L’uomo lascia una compagna e una bimba piccola.

CORDOGLIO SUI SOCIAL

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. In primis il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha scritto un post in cui ricorda il giovane Antonio:

“Abbiamo appreso, con sgomento, della tragica morte, avvenuta stamane ad Acquarola per una triste fatalità, di un nostro giovanissimo concittadino originario di Sant’Angelo. Siamo profondamente addolorati ed a nome di tutta la comunità di Mercato S.Severino sento il dovere di esprimere il più sincero cordoglio ai familiari. Che giunga a tutti voi il nostro abbraccio ed il nostro conforto“.