Arriva il Giardino incantato di Babbo Natale: fabbrica di cioccolato, pista di pattinaggio e street food

Giardino incantato di Babbo Natale a Caserta. Nei weekend dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 arriva il giardino di Babbo Natale per grandi e piccini. Il Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, si trasformerà in un giardino fatato con giocolieri, fate e i simpatici assistenti di Babbo Natale.

Inoltre ci sarà un ricco programma di animazione che sarà proposto in diversi punti del parco: dal trenino magico alla Fabbrica del Cioccolato e alla Slitta di Natale in 3D, fino ad arrivare alla Casa di Babbo Natale. Non mancheranno la pista di pattinaggio, dove tutti potranno pattinare con le musiche più belle e famose natalizie, lo street food e l’albero dei desideri. E poi laboratori didattici e teatro dei burattini. Tutte le attrazioni sono incluse nel costo del biglietto d’ingresso. Info e biglietti disponibili su GO2 e TicketOne.

Il periodo più dolce e magico dell’anno sta per arrivare. Tanti sono gli eventi in programma per il Natale 2022 in Campania e a Napoli. Seguici per le altre manifestazioni in programma. Torna anche la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno. Anche quest’anno nel centro antico di Napoli si terrà la manifestazione che ha come cuore pulsante la via dei Presepi ed i bottegai che, da secoli, tramandano l’arte che attira milioni di visitatori da tutto il mondo.

Info e costi

Quando: dal 3 dicembre all’8 gennaio

Dove: Caserta

Costo: 11 euro a biglietto, 8 euro bambini dai 3 ai 10 anni