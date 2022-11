Torna la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno. Anche quest’anno nel centro antico di Napoli si terrà la manifestazione che ha come cuore pulsante la via dei Presepi ed i bottegai che, da secoli, tramandano l’arte che attira milioni di visitatori da tutto il mondo.

La Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Venerdì scorso è cominciato il montaggio delle bancarelle, l’inaugurazione dovrebbe avvenire il prossimo fine settimana, secondo un ritardo di un paio di settimane a causa della tardiva concessione delle relative autorizzazioni. Su 46 botteghe ad esporre saranno soltanto 30, principalmente a causa dei costi che non tutti sono in grado si sostenere. Samuele Marigliano, presidente dei bottegai, al quotidiano La Repubblica ha spiegato che l’affitto ammonta a 800 euro, a cui bisogna aggiungere altri 500 euro di costi vivi.

Un peccato ed un’occasione persa per alcuni artigiani, ma probabilmente anche per l’amministrazione che – è un nostro pensiero – probabilmente avrebbe potuto concedere uno sconto vista la situazione di grave crisi economica. La Fiera di Natale, infatti, è un’occasione anche per chi cerca un lavoro nel periodo natalizio, oltre a creare un indotto per le diverse centinaia di attività che si trovano al centro storico e che grazie all’arrivo di visitatori e turisti posso realizzare dei guadagni che, in una città come Napoli, sono fondamentali per evitare il disgregamento del tessuto economico e principalmente sociale.