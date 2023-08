Tragedia a un passo dalla Reggia di Caserta, terribile scontro tra auto: morto un vigilante

Tragedia questa notte a due passi dalla Reggia di Caserta. A causa dello scontro tra due auto è morto un uomo di 63 anni, che si trovava lì poiché stava lavorando in quanto vigilantes.

Scontro nel sottopassaggio della Reggia di Caserta: morto vigilante

Questa notte verso le ore 01:00 una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta sulla SS 700 nel comune casertano, all’inizio della galleria che passa sotto la Reggia di Caserta presso lo svincolo per San Leucio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Si era verificato infatti un incidente stradale tra due autovetture, un’Audi ed una Fiat Panda della società di Vigilanza che controllava il cantiere per i lavori di ammodernamento della galleria. Subito dopo l’impatto le due auto rimanevano ferme sulla carreggiata con tutti i conducenti dei veicoli, un uomo di circa 63 anni e due ragazzi, incastrati tra le lamiere delle auto.

Immediatamente interventi sul posto i Vigili del Fuoco hanno estratto dagli abitacoli le persone ferite, assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con tre ambulanze. Purtroppo per uno di essi, l’uomo della Vigilanza privata, i sanitari non potevano fare altro che dichiarare il decesso. Successivamente i Vigili del Fuoco mettevano in sicurezza tutti i veicoli coinvolti per il successivo recupero e sgombero della sede stradale.