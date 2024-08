Continua senza sosta la lotta dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta contro gli incendi boschivi che hanno colpito la provincia Casertana soprattutto nelle località di Sessa Aurunca e Cascano di Sessa. I numerosi roghi hanno provocato un vero e proprio disastro ambientale: sono andati distrutti oltre quarantadue ettari di boschi.

I pompieri sono al lavoro incessantemente da oltre 24 ore: in azione due Canadair ed un elicottero della regione Campania.

VIDEO/ Incendi nel Casertano, 42 ettari di boschi distrutti: è un disastro ambientale

I Vigili del fuoco, coordinati dal Comandante Ing. Paolo Massimi, sono al lavoro da ieri con quattro squadre, tre D.O.S. ( Direttori Operazioni di Spegnimento) abilitati nella gestione dei mezzi aerei da terra, due Canadair dei Vigili del Fuoco ed un elicottero della regione Campania. Quarantadue ettari di boschi andati distrutti.

È un vero e proprio disastro ambientale quello in atto nel Casertano. Gli incendi continuano a imperversare in Campania: con l’arrivo dell’estate, inizia la drammatica corsa dei Vigili del Fuoco in lungo e in largo per la regione, provando a rimediare a quelli che spesso sono crimini che nascono dalle mani di esseri umani