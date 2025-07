La Gioia di Danzare: l’eccellenza del balletto italiano incanta la Reggia di Caserta

La magia della danza si accende sotto le stelle della Reggia di Caserta con “La Gioia di Danzare”, straordinario gala in programma il 30 luglio 2025 alle ore 21.00, nell’ambito della prestigiosa rassegna Un’Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta.

Protagonisti assoluti della serata saranno Nicoletta Manni ed Timofej Andrijashenko, Étoile e Primo Ballerino del Teatro alla Scala, una coppia nella vita e sulla scena che incarna il volto giovane, appassionato e contemporaneo del grande balletto italiano. Con loro, sul palco, alcuni tra i più talentuosi ballerini scaligeri: Claudio Coviello, Vittoria Valerio, Alice Mariani, Gabriele Corrado, Emanuele Cazzato, Martina Valentini e Darius Gramada.

Il gala, prodotto da ARTEDANZAsrl, è un raffinato percorso coreografico attraverso i vertici del repertorio classico — da Carmen al Lago dei Cigni, da Il Corsaro al Grand Pas Classique — in dialogo con creazioni contemporanee di grande impatto emotivo e visivo. Uno spettacolo che intreccia tradizione e innovazione, pensato per emozionare ed avvicinare un pubblico sempre più ampio all’arte tersicorea.

Il titolo dello spettacolo riprende l’omonimo libro di Nicoletta Manni, pubblicato da Garzanti nel 2023, in cui l’étoile racconta la sua storia di dedizione, sacrificio e rinascita attraverso la danza. Sul palco, queste pagine diventano movimento, luce, respiro. “La Gioia di Danzare” non è solo una dichiarazione d’amore per il balletto: è una celebrazione del corpo che si fa arte, della passione che diventa forma, della bellezza che emoziona e unisce.

Inserito nel cartellone di Un’Estate da Re, il gala si svolge in una cornice di incomparabile bellezza: il Cortile della Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO, che accoglie ogni estate una delle rassegne più attese del panorama culturale italiano. Promossa dalla Regione Campania e organizzata dalla SCABEC in collaborazione con il MIC, il Comune di Caserta, la Direzione della Reggia e il Teatro Verdi di Salerno, la manifestazione porta nel cuore del Sud l’eccellenza della musica e della danza.

Una serata imperdibile per chi ama l’arte del movimento, ma anche per chi vuole lasciarsi incantare dalla grazia e dalla potenza espressiva dei migliori interpreti della scena internazionale. “La Gioia di Danzare” è un invito a sognare, a sentire, a lasciarsi travolgere dalla bellezza che solo la grande danza sa offrire.

Biglietti a partire da 15 euro, disponibili sul sito ETES: Acquista qui