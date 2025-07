Incendio al carcere di Santa Maria CV: fiamme durante i lavori di ristrutturazione

Momenti di paura nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, a causa di un principio di incendio divampato durante alcuni lavori di ristrutturazione. Fortunatamente, grazie al rapido intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria, le fiamme sono state subito domate, evitando gravi conseguenze per detenuti e personale.

Secondo quanto riferito da Vincenzo Berrini, segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), “è successo che, durante alcuni lavori di ristrutturazione, mentre venivano messe delle guaine ad alcuni lucernai ha preso fuoco un plexigass che ha alimentato le fiamme”.

Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato il peggio

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le cause precise dell’incendio, ma resta fondamentale il fatto che la professionalità degli agenti abbia permesso di contenere l’emergenza. “Sono in corso accertamenti per capire e comprendere le cause che hanno dato vita all’incendio, ma l’importante è che il tempestivo intervento dei poliziotti ha scongiurato sul nascere un evento che avrebbe avuto pesanti ripercussioni in un luogo chiuso quale è, appunto, il carcere”, ha aggiunto Berrini.

Il plauso del SAPPE: “Bravi i colleghi”

Apprezzamento e gratitudine sono stati espressi anche da Donato Capece, segretario generale del SAPPE, che ha elogiato l’operato dei Baschi Azzurri: “Bravi i colleghi ad essere intervenuti tempestivamente: la prevenzione incendi nelle carceri è un aspetto cruciale della sicurezza così come l’adozione di adeguate misure per contenere il più possibile eventuali danni e conseguenze di incendi tra le sbarre”.

L’episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza della sicurezza nelle strutture penitenziarie, specialmente durante fasi delicate come quelle dei lavori di manutenzione e ristrutturazione.