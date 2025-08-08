Avvelenamento da botulino, grave una ragazza a Caserta: aveva acquistato da un food truck
Ago 08, 2025 - Redazione Vesuviolive
Una 18enne di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza dopo un sospetto caso di intossicazione alimentare.
L’episodio è avvenuto a Lagonegro: la ragazza si trovava in vacanza con il fidanzato e alcuni amici a Diamante, in Calabria.
Secondo quanto riferito dalle compagne di viaggio, dopo aver consumato un panino con verdure acquistato presso un food truck, la giovane avrebbe manifestato sintomi riconducibili a un possibile avvelenamento da botulino, tra cui annebbiamento della vista e vomito.
Anche il fidanzato, originario di Cervino (sempre nella Valle di Suessola), ha accusato un malessere, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I familiari della ragazza, titolari di un noto esercizio commerciale in via Circumvallazione, sono partiti nella notte per raggiungerla in ospedale.
Il sindaco di San Felice a Cancello, Emilio Nuzzo, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia ed è in costante contatto con i parenti della ragazza.