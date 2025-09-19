ULTIM’ORA/ Tragedia nel Casertano, esplosione in una fabbrica: tre morti e un disperso
Set 19, 2025 - Redazione Vesuviolive
Tragedia a Marcianise, in provincia di Caserta, dove un’esplosione si è verificata all’interno dell’azienda Ecopartenope, specializzata nel trattamento dei rifiuti.
Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante alcuni lavori di manutenzione agli impianti. Il bilancio provvisorio parla di tre vittime, mentre una quarta persona risulta ancora dispersa.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri, impegnate nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.