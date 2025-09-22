Mangiano un piatto di salsicce e patate e si sentono male: 8 soldatesse con forti dolori

Sospetta intossicazione nella caserma Oreste Salomone di Capua, nel Casertano, dove 8 soldatesse si sarebbero sentite male dopo aver consumato lo stesso pasto.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, lo scorso sabato, durante la cena, le giovani volontarie avrebbero consumato un piatto a base di salsiccia e patate, accusando poco dopo dolori alla pancia e allo stomaco, accompagnati da nausea.

Malessere che sarebbe passato nel giro di poco tempo, tranne per una ragazza che sarebbe stata trasportata all’ospedale di Sessa Aurunca dove è rimasta sotto osservazione per qualche ora, per motivi precauzionali, per poi essere dimessa.

Al momento la dinamica della vicenda è ancora in corso di ricostruzione. Quel giorno lo stesso pasto sarebbe stato consumato da altri militari che non avrebbero manifestato nessun disagio. Bisognerà, dunque, capire se le ragazze possano aver consumato qualcosa all’esterno della caserma. Attualmente, per fortuna, le 8 ragazze stanno bene.