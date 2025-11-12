Un uomo di 35 anni, di origine marocchina, è stato gravemente ferito con diverse coltellate dalla compagna durante una violenta lite avvenuta in un’abitazione di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la discussione tra i due è degenerata fino al tragico epilogo: la donna avrebbe impugnato un coltello da cucina, lungo circa 20 centimetri, colpendo più volte il compagno.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi e i medici lo considerano tuttora in pericolo di vita.

La donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e trasferita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.